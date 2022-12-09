Фото: пресс-служба мэрии Орла

В Орле к концу декабря появится девять «умных остановок». Их установят на улице Комсомольской, улице Октябрьской и Карачевском шоссе.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Все остановки подключат к ИТС Орла и оснастят звуковым модулем, который в реальном времени будет рассказывать о прибывающем транспорте. Для «озвучивания» орловцам нужно будет нажать специальную кнопку.

- Время до прибытия транспорта «умные остановки» будут рассчитывать исходя из реальной ситуации на дорогах, учитывая пробки, снегопад или сильный дождь, уточнили в пресс-службе мэрии Орла.

Помимо этого, каждая «умная остановка» будет оснащена тревожной кнопкой вызова 112 и экранами, на которых горожане смогут увидеть дату, время и температуру воздуха.