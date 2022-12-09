Фото:пресс-служба администрации Орла

В Орле почтили память Героев Отечества. К стеле «Город воинской славы» на бульваре Победы возложили гирлянду Славы.

Об этом сообщает пресс-служба городской администрации. Алые розы и гвоздики легли к стеле в знак благодарности и вечной памяти всем Героям Отечества.

- Нельзя не вспомнить и о тех, кто сегодня защищает суверенитет России и спасает жизни мирного населения, участвуя в специальной военной операции. Мы верим в наших воинов! Мы ими гордимся и не сомневаемся, что со всеми задачами они справятся достойно и вернутся домой с победой, - отметили в пресс-службе городской администрации.

Сегодня, 9 декабря, в России отмечается Дел Героев Отечества. В эту памятную дату чествуют всех, кто удостоен почетных государственных наград – званий Героев Советского Союза, Героев России, кавалеров ордена Святого Георгия и ордена Славы.