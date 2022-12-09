Воспитанники детского сада № 96 города Орла стали призерами международной экологической премии

Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Воспитанники детского сада № 96 города Орла стали призерами международной премии Росприроднадзора. Ребята внесли свой вклад в сохранение окружающей среды.

Международную детско-юношескую премию «Экология – дело каждого» Росприроднадзор учредил в прошлом году. Ее главная цель – популяризация темы про экологию и бережное отношение к окружающей среде. В этом году на конкурс поступило более 45 тысяч работ со всех регионов России, а также 33 стран ближнего и дальнего зарубежья.

В этом году в число призеров вошли воспитанники детского сада № 96 О них рассказали в правительстве области. Ребята с удовольствием заботятся об окружающей среде: ухаживают за комнатными растениями, сажают цветы во дворе и даже имеют свой маленький огород.

Орловские дошкольники стали победителями наряду с участниками из Армении, Перу, Китая, Эквадора, Москвы, Санкт-Петербурга.