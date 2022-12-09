В Железнодорожном районе Орла ограничат свободный доступ к нежилым домам. Исковые заявления в суд направила прокуратура.

Соблюдение законодательства об охране и здоровье граждан проверила прокуратура Железнодорожного района. На улице Мичурина располагается многоквартирный дом № 70, в котором давно уже никто не живет. Здание находится в собственности муниципального образования. После расселения жильцов аварийный дом так и не снесли, территорию не огородили, а в сам дом может зайти кто угодно. В здании нет окон и дверей, а помещения завалены мусором. Еще одно аварийное неэксплуатируемое здание есть по адресу: улица Серпуховская, дом 113

- В целях защиты прав, свобод и законных интересов граждан прокуратурой района в суд направлено два исковых заявления об обязании администрации Орла принять меры по ограничению доступа к потенциально опасным объектам, ограничить доступ посторонних лиц в указанные нежилые дома, установить ограждение по периметру здания, заблокировать дверные и оконные проемы в данные объекты, - сообщили в региональной прокуратуре.

В суде требования удовлетворили. Исполнение решения находится на контроле прокуратуры.