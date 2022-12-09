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НовостиОбщество9 декабря 2022 8:56

В Орловской области школьников переводят на дистант из-за гриппа и ОРВИ

С 9 по 15 декабря на дистанционный режим обучения переходит школа №2 в Ливнах
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орловской области продолжается рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. Из-за этого школы начали переводить учеников на дистанционное обучение.

Как сообщает телеграм-канал «Принт-ТВ Ливны», с 9 по 15 декабря на дистанционный режим обучения переходит школа №2, где заболеваемости гриппом и ОРВИ превышает 22% от общего числа обучающихся.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в настоящее время почти восемь тысяч орловцев болеют гриппом и ОРВИ. Причем все зарегистрированные на территории области на сегодняшний день случаи гриппа выявлены у не привитых от гриппа лиц.

К слову, в настоящее время привито более 298,7 тысяч орловцев, в том числе, более 68 тысяч детей, что составляет 46 % от численности населения области.