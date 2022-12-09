В Орле пожилого пациента больницы Мопра оставили лежать голым в собственных фекалиях

Фото: сообщество "Покупка Орел" в ВК

В Орле в больнице Мопра пенсионера оставили лежить голым в собственных фекалиях. Шокирующие снимки из больничной палаты вызвали волну сочувствия, возмущения и жалоб на условия пребывания в медучреждении.

Скандальный пост накануне появился в социальных сетях. По словам очевидца, в отделении сосудистой хирургии творится беспредел. В подтверждение своих слов автор поста прикрепил несколько фотографий, на которых запечатлен раздетый пожилой мужчина со спущенным изгаженным подгузником. На полу валяются грязные простыни, которыми ранее был накрыт пенсионер. Автор поста отметил, что медицинский персонал дедушке никак не помогает, поэтому мужчина лежит и мучается.

В комментариях под постом горожане требуют немедленно оказать помощь пенсионеру.

- Есть же Минздрав или как они там, туда жаловаться? У дедушки есть родственники? Это кошмар, конечно. Даже страшно уже от наших больниц, - написала орловчанка Алена Петрова.

На ситуацию уже обратил внимание исполняющий обязанности руководителя регионального департамента здравоохранения Игорь Петчин.

- Спасибо за информирование. На основании обращения департамент здравоохранения организует проверку с принятием мер реагирования. Это пациента я возьму на особый контроль с отслеживанием тактики лечения, - написал Петчин.

Редакция "Комсомолки" продолжает следить за ситуацией.