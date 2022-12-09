Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Орловский краевед Александр Полынкин выпустил продолжение книги «Золотые звезды Орловщины». Презентация второго тома прошла 8 декабря в Военно-историческом музее Орла.

На мероприятии присутствовали краеведы, писатели, работники культуры, учителя истории, студенты, ветераны и любители истории родного края.

- Новая книга – это продолжение большого проекта автора, задуманного как цикл из пяти книг, посвященных Героям Советского Союза, Полным Кавалерам ордена Славы и Героям России – уроженцам Орловской области, а также Героям Советского Союза, погибшим за освобождение Орловской области в 1941 – 1943 годах, - рассказали в пресс-службе регионального правительства.

Первая книга Александра Полынкина – «Золотые звезды Орла» вышла в свет в 2015 году. А уже в 2020 году появился первой том книги «Золотые звезды Орловщины». Презентуемое издание – это второй том и уже третья по счету книга орловского писателя, появившаяся благодаря гранту из областного бюджета.

В будущем Александр Полынкин планирует выпустить третий и четвертый том.