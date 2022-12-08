Фото: штаб ЛО МВД России на станции Орел.

Орловец, хранивший 11 свертков с «синтетикой», отправится под суд. У мужчины нашли более пяти граммов мефедрона.

33-летнего жителя областного центра сотрудники линейного отдела МВД задержали на Привокзальной площади, когда проводили оперативно- розыскные мероприятия. Как оказалось, при себе у него была крупная партия синтетического наркотика. Правоохранители обнаружили у орловца 11 свертков с мефедроном массой 5,36 граммов. Запрещенное вещество мужчина приобрел бесконтактно. Кроме того, ранее он был судим неоднократно.

За незаконное приобретение и хранение наркотического средства в крупном размере на орловца завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ.

- В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения, по существу. Обвиняемый содержится под стражей, - сообщили «Комсомолке» в штабе ЛО МВД России на станции Орел.