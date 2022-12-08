Фото из аккаунта Михаила Вдовина в "ВК"

Вице-спикер облсовета Михаил Вдовин раскритиковал мэрию Орла за холод в квартирах горожан. Депутат попросил областную прокуратуру разобраться в ситуации и привлечь должностных лиц к ответственности за бездействие.

Об этом Михаил Вдовин сообщил на своей странице в соцсетях после встречи с жителями 909 квартала, которые пожаловались на плохое отопление в домах. По мнению депутата, в сложившейся ситуации виновата администрация Орла, которая не смогла организовать взаимодействие между управляющими и теплоснабжающими компаниями.

- Хочется вспомнить бравые отчеты этой осенью чиновников, что все в порядке. Не надо рассказывать жителям об нормативах, правилах и проблемах. В квартире тепло – вопросов нет, дома холодно – у меня вопросы. Если ситуация не изменится в ближайшие дни, то будем жестко реагировать, - написал Вдовин и добавил, что уже направил запрос в прокуратуру.

Кроме этого, политик заявил, что решение передать коммерческим структурам городской теплоэнергетический комплекс было неправильным. По мнению Михаила Вдовина, базовые предприятия ЖКХ, такие как водоканал, газовые службы, предприятия по обеспечению тепла, должны быть принадлежать государству, и государство должно финансировать их модернизацию, так как за счет тарифов это сделать практически невозможно.