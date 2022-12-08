Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

В Орле увековечили память первого секретаря Орловского обкома КПСС Федора Мешкова. Мемориальную доску в честь Федора Степановича установили на доме №3 по Пролетарской горе.

Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Торжественная церемония открытия памятной доски состоялась сегодня, 8 декабря. В мероприятии приняли участие руководители области и города, почетные граждане региона и города Орла, а также внук, коллеги и ученики Федора Мешкова.

- В год юбилея Орловщины мы с особой теплотой и уважением вспоминаем тех, кто внес наибольший вклад в развитие нашей героической малой родины. Среди целой плеяды имен областных руководителей имя Федора Степановича Мешкова – одно из самых ярких и значимых. Несомненно, о нем будут помнить на Орловщине, и с благодарностью говорить о масштабных свершениях в промышленности, сельском хозяйстве и строительстве, в развитии социально-культурной сферы тех лет - отметил руководитель администрации губернатора и правительства Орловской области Вадим Соколов.

Напомним, Федор Степанович Мешков родился 15 февраля 1915 года в Воронежской области в семье крестьянина. С января 1945 по август 1948 года был Первым секретарем Шаблыкинского райкома ВКП(б). С 1970 по 1985 год являлся первым секретарем Орловского обкома КПСС.

За свой добросовестный и труд и огромный вклад в развитие региона он был награжден орденами: Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знамени, двумя орденами Ленина, Октябрьской Революции, и еще рядом медалей.

Скончался Федор Степанович 21 мая 1987 года в Москве.