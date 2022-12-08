Орловцев, живущих в аварийном доме, расселят после вмешательства прокуратуры. Они получат благоустроенное жилье по договору соцнайма.

Проверку по обращениям жильцов дома № 88 по улице 2-я Курская провела прокуратура Железнодорожного района. Дом, в котором они были зарегистрированы, признали аварийным и подлежащим реконструкции еще в 2016 году. Другого жилья у обратившихся в собственности не было.

- В нарушение требований законодательства уполномоченными органами города Орла надлежащие меры противоаварийного характера в отношении дома не проводятся, должные меры к обеспечению граждан благоустроенными жилыми помещениями по договорам социального найма не принимаются, - уточнили в прокуратуре Орловской области.

В суд обратился прокурор с иском об обязании Жилуправления предоставить заявителям благоустроенное жилое помещение по договору социального найма. Суд требования удовлетворил, а ответчик это решение обжаловал. Несмотря на это, Орловский областной суд оставил все без изменения. Исполнение судебного акта контролирует прокуратура.