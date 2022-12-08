Фото: УГИБДД УМВД РФ по ОРловской области

В Орле пенсионерка травмировалась после падения в троллейбусе, который попал в ДТП. Авария произошла вечером 7 декабря на улице Максима Горького.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в пятом часу вечера в районе дома №105 по улице Максима Горького 32-летний водитель "Ауди А 6" врезался в троллейбус "ЗИУ-9", который следовал в попутном направлении справа.

В результате столкновения в салоне троллейбуса упала 70-летняя женщина. Она получила травмы.

Всего за прошедшие сутки на территории Орловской области было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.