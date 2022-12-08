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НовостиОбщество8 декабря 2022 8:57

В Орле за 37 миллионов рублей капитально отремонтируют поликлинику №2

Работы начнутся в 2023 году
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

В Орле объявлен поиск подрядчика для проведения капитального ремонта БУЗ ОО «Поликлиника №2». Такая информация опубликована на портале Госзакупок.

Стоимость контракта составит 37 миллионов рублей. За эту сумму подрядчику предстоит отремонтировать фасад здания, кровлю, внутренние помещения, а также системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, отопления и вентиляции.

Подрядчика для проведения капремонта определят 19 декабря. Ремонтные работы он должен будет завершить до 20 ноября 2023 года.