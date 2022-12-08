В Орле пройдет первенство по самбо памяти погибшего в СВО Даниила Голонова

10 декабря во Дворце спорта «Юность России» в Орле пройдет первенство Орловской области по самбо памяти Даниила Голонова, погибшего в ходе СВО на Украине. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Соревнования начнутся в 10.00. В них поучаствуют юноши и девушки в возрасте 11-12 лет, 12-14 лет и 14-16 лет из Орла, Ливен, Мценска, Орловского района и Хомутово.

- В рамках открытия соревнований предусмотрены показательные выступления воспитанников Центра Десантник, спортсменок по художественной гимнастике и другие, - отметили в пресс-службе регионального правительства.

Напомним, погибший Даниил Голонов обучался в Знаменской школе, окончил Орловское училище олимпийского резерва. С 2010 по 2019 год обучался кикбоксингу и смог достичь высоких спортивных результатов.