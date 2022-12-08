Фото: УГИБДД УМВД РФ по Орловской области

В Орле на Кромском шоссе автобус сбил мужчину. ДТП произошло вечером 7 декабря.

Как сообщает региональная Госавтоинспекция, в пятом часу вечера 38-летний водитель "ЛИАЗа" в районе дома №4 по Кромскому шоссе наехал на 64-летнего мужчину, который переходил проезжую часть дороги в неустановленном для перехода месте.

В результате ДТП пешеход получил телесные повреждения. Мужчину госпитализировали.

За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 14 ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы.