Фото: Ольга Супонева

В Орловской области ожидается сильный снегопад. Непогода настигнет регион уже сегодня.

Об этом сообщает Росгидрометцентр. По прогнозу метеорологов, температура воздуха днем снизится до -4 градусов, а ночью может составлять до -8 градусов. Атмосферное давление также будет понижаться и составит 748 миллиметров ртутного столба.

А завтра, 9 декабря, в регионе ожидается мокрый снег. Температура воздуха при этом составит -4 градуса днем и 1 градус ночью.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, Орел готов встречать снегопад. Спецтехника уже приступила к уборке города.

Напомним, в ноябре областную столицу накрыл первый снегопад. Однако результат работы снегоуборочной техники оказался неутешительным. За проваленную уборку перед горожанами извинился мэр Орла Юрий Парахин. По словам градоначальника, за подготовку техники директору предприятия Сергею Васильевичу Яковенко и его заместителю Вячеславу Семёновичу Музалевскому уже объявлен выговор.