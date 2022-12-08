Руководитель орловского предприятия попал под статью за неправильное содержание свиней

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Руководитель орловского свиноводческого предприятия попал под статью за неправильное содержание свиней.

Как сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям, в ходе проверки свиноводческого предприятия Колхоза «50 лет Октября», расположенного на территории Ливенского района Орловской области, инспекторы выявили нарушения правил содержания свиней и утилизации биологических отходов.

По итогам рейда были составлены протоколы и направлены в Ливенский районный суд, который в свою очередь приостановил деятельность свинотоварной фермы. Несмотря на это, в установленный срок нарушения не были устранены. Тогда межрайонная прокуратура обратилась в суд с заявлением о понуждении предприятия к устранению нарушений.

- По решению суда юридическое лицо было обязано в течение трех месяцев со дня вступления решения в законную силу обеспечить содержание свиней на свинотоварной ферме в соответствии с требованиями ветеринарных правил. Однако исполнение решения суда было также проигнорировано, что в дальнейшем неоднократно подтверждалось проверками Управления Россельхознадзора и Федеральной службы судебных приставов по Орловской области, - сообщили в пресс-службе ведомства.

В марте в отношении руководителя свиноводческого предприятия было возбуждено уголовное дело. Суд признал обвиняемого виновным в совершении преступления и назначил ему штраф.