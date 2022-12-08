Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области при пожаре в доме погиб мужчина. Жилой дом загорелся в деревне Суслово Ливенского района.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, возгорание произошло в 00.44 8 декабря. На момент прибытия пожарных дом горел изнутри, кровля частично обрушилась вовнутрь. Пожарные локализовали пламя, не дав ему распространиться на соседние строения.

В результате пожара дом выгорел изнутри, кровля строения обрушилась на 51 квадратный метр. На месте происшествия был обнаружен погибший 60-летний мужчина. Причину пожара предстоит выяснить специалистам.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 10 раз, из них шесть выездов на ликвидацию возгораний и четыре выезда на помощь населению.