Фото: Нина Соколова

Пьяный орловец уехал на чужой «Девятке» и попал под статью. Вместе с уголовным делом мужчина получил еще и административку.

В отдел полиции Свердловского района пришел мужчина, у которого пропал «ВАЗ-21093». Свою машину он ненадолго оставил открытой во дворе дома. Молодого человека, уехавшего на чужой легковушке, задержали инспекторы ДПС на трассе «Орел-Тамбов». Полицейские провели освидетельствование. Оказалось, водитель был нетрезв. За пьяную езду 22-летний орловец получил административный протокол и десять суток ареста.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что помимо этого, на молодого человека завели уголовное дело по части 1 статьи 166 Уголовного кодекса (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).

Похищенный автомобиль сотрудники полиции изъяли. Предварительное расследование продолжается.