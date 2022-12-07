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Орловцы получат льготные лекарства после прокурорской проверки. В суды региона направлено более тысячи исковых заявлений.

За текущий год органы прокуратуры выявили ряд нарушений законодательства при обеспечении льготной категории орловцев бесплатными лекарствами. Прокуроры внесли 72 представления и направили в суды 1056 исковых заявлений. Кроме того, областная прокуратура внесла представления главе региона, его первому заместителю и руководителю департамента здравоохранения.

После вмешательства прокуратуры дело сдвинулось. Органы власти приняли меры для устранения нарушений. Так, снизилось число рецептов, находящихся на отсроченном обеспечении. На апрель текущего года приходилось девять тысяч таких рецептов, а к декабрю остался только 241 рецепт. По данным прокуратуры Орловской области, в общей сложности в этом году обслужено 374 530 рецептов на сумму 752 167 тысяч рублей.

Помимо того, финансирование на льготные лекарственные препараты в 2023 году увеличили на 90 миллионов рублей. Соблюдение прав орловских льготников на получение бесплатных лекарств контролирует прокуратура.