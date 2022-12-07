Фото: пресс-служба правительства Орловской области

Орловский преподаватель Ольга Казакова стала победителем всероссийского конкурса педагогического мастерства. Она обучает истории студентов ОГУ имени Тургенева.

Преподаватель истории Орловского государственного университета имени Тургенева Ольга Казакова стала одним из победителей конкурса «История в школе: традиции и новации». Профессиональное состязание проходило в три этапа. Сначала конкурсанты написали эссе. На втором этапе их ждал открытый урок. Там преподаватель из Орла представила инновационные методические разработки и научные проекты своих учеников.

- В финале конкурса Ольге Казаковой досталась тема «Образование СССР». Она её раскрыла с помощью нетрадиционного картографического материала − настольных игр «Путешествие на аэроплане по СССР» и «Драгоценной карты СССР». Педагог предложила более 20 методов работы с этими играми на уроке истории, - отметили в областном правительстве.

Победителей награждали в Москве. На торжественной церемонии их поздравили председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин и Министр просвещения РФ Сергей Кравцов.