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В Орле мужчина облил бензином и поджег свою знакомую. Теперь обидчик предстанет перед судом.

Как сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области, завершено расследование уголовного дела в отношении 31-летнего местного жителя. Он обвиняется в угрозе причинения тяжкого вреда здоровью и причинении тяжкого вреда здоровью.

Следствием установлено, что в январе 2022 года орловец, будучи пьяным, поссорился со своей 46-летней знакомой, взял емкость с бензином для заправки зажигалок и вылил женщине на куртку, при этом угрожая поджечь ее. А в конце февраля 2022 года мужчина в ходе ссоры с той же знакомой облил одежду и голову женщины бензином и поджег их. В результате потерпевшая получила термические ожоги лица, головы, тела и конечностей.

- Обвиняемый полностью признал себя виновным в совершенных преступлениях. Прокурором утверждено обвинительное заключение и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе ведомства.