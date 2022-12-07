Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

В Орле начали проводить встречи «На светлой стороне». Первая творческая встреча состоялась 4 декабря в воскресной школе Троицкого храма Орла.

Как сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии, новый проект призван объединить православных поэтов, писателей, музыкантов, художников, фотографов и мастеров народных промыслов.

На первой такой встрече в воскресной школе Троицкого храма Орла провели неформальный концерт, на котором каждый мог исполнить песню, прочитать стихотворение или небольшое прозаическое произведение. Не обошлось и без духовных песнопений и чаепития.

По словам руководителя проекта «На светлой стороне» Наталии Агарковой, встречи планируется проводить ежемесячно. В будущем на мероприятия будут приглашать известных исполнителей и устраивать выставки.

Стать участником творческих встреч может каждый желающий. Подробности можно узнать в группе проекта.