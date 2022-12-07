В Орловской области набор для «Оливье» подешевел на 12 рублей

Фото: супермаркет на улице Гагарина в Орле Фото: Ирина КАБАНОВА

В Орловской области подешевел набор для салата «Оливье». Стоимость продуктов для новогоднего блюда в 2022 году рассчитал телеграм-канал «Телеграммы из Орла». В основу итоговой стоимости легли средних потребительские цены.

- Традиционное новогоднее блюдо по классическому рецепту обойдется орловчанам примерно в 432 рубля, что на 12 рублей дешевле, чем в прошлом году. В среднем в ЦФО стоимость оливье в расчете на 4-х человек составляет 460 рублей, - сообщают «Телеграммы из Орла».

Также выяснилось, что Орловская область стала единственным регионом, где индекс «Оливье» в этом году снизился. В остальных регионах округа цена салата увеличилась на 2-12 % по сравнению с прошлым годом.