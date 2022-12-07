Известный боксер Эдуард Трояновский стал директором орловской ДЮСШ №9

Фото из аккаунта Эдуарда Трояновского в соцсетях

Российский боксер Эдуард Трояновский назначен на должность временно исполняющего обязанности директора ДЮСШ №9 в Орле. Об этом экс-чемпион мира по версии IBF сообщил в своих соцсетях.

- Сегодня приступил к обязанностям исполняющего обязанности директора ДЮСШ-9. Впереди нас ждет много работы на благо наших детей, - написал Эдуард Трояновский.

Напомним, в мае этого года Эдуард Трояновский стал чемпионом России по боксу в весовой категории до 63,5 кг. Для 42-летнего орловского боксера эта победа стала 30-й в карьере.