Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле на Красный мост прибудут новые бригады строителей и кран. Сейчас на объекте работает 10 единиц спецтехники и 130 специалистов.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, 26 специалистов приедут в Орел из Тулы в середине декабря, а большой 350-тонный кран прибудет на мост уже на днях. Он будет разбирать старые балки, предварительно нарезая их на семиметровые части.

Сейчас подрядчик проводит демонтаж плиты проезжей части и балок. Полностью демонтировать металлические конструкции балок пролетов строения планируют к концу января.

Вместе с тем сотрудники «УПМК-22» занимаются устройством дорожной плиты. Сейчас устанавливаются опалубки, монтируются металлические каркасы, заливается бетон. Закладка уже выполнена на правом и левом берегах.