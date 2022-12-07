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НовостиОбщество7 декабря 2022 8:27

В Орловской области новорожденных будут проверять на наличие тяжелых заболеваний

В перечне 36 болезней
Ирина КАБАНОВА
Фото: Ольга Супонева

Фото: Ольга Супонева

С 2023 года в Орловской области и других регионах страны будут проводиться исследования на наличие наследственных и врожденных заболеваний у новорожденных детей. Об этом сообщает департамент социальной защиты Орловской области.

Исследования помогут выявить тяжелые болезни на начальной стадии и быстрее оказать младенцам необходимую помощь. Расширенный неонатальный скрининг, который будут проводить новорожденным, охватывает 36 групп заболеваний вместо стандартных пяти.

В федеральном бюджете на проведение таких исследований в следующем году предусмотрено более 2,3 миллиардов рублей.