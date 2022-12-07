Агростраховщики оценивают ущерб от вспышки АЧС в Орловской области

Фото: Архив "КП"/Алексей Овчинников

Агростраховщики оценивают ущерб от вспышки АЧС в Дмитровском районе Орловской области. Об этом сообщил президент Национального союза агростраховщиков Корней Биждов.

- По предварительной информации, имеются значительные потери застрахованного поголовья, - отметил Биждов и добавил, что после оценки ситуации будет приниматься решение о выплатах.

По словам Биждова, Орловская область входит в число регионов РФ с очень высокой долей застрахованного поголовья свиней. К слову, в этом году в области застраховано 700,8 тысяч свиней, а в Краснодарском крае всего 8,2 тысяч.

Напомним, карантин по АЧС был установлен в Дмитровском районе в ноябре этого года. Эпизоотическим очагом АЧС считается участок, на котором расположен комплекс сооружений «Мираторг-Курск». Территории, прилегающие к этому участку в радиусе 20 километров признаны угрожаемой зоной. Помимо десятка населенных пунктов в ней оказался и город Дмитровск.