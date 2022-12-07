Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН/Архив "Кп"

В Орле готовят интерактивную карту убежищ. В ней укажут все места, которые жители смогут при необходимости использовать в качестве укрытий.

Об этом на собрании жителей Северного района с депутатами и сотрудниками администраций района и города сообщил начальник управления безопасности администрации Орла Игорь Тарасов.

- Мы готовим интерактивную карту в сети интернет, где будут указаны в том числе все места в Северном районе, которые жители смогут при необходимости использовать, как убежища, - рассказал Тарасов.

По словам спикера горсовета Василия Новикова, для жителей старшего поколения, кроме интерактивной карты, нужны объявления на домах, информационные указатели и таблички.

По итогам обсуждения депутатская группа решила, что информация о сооружениях, подходящих для укрытия при опасности, должна быть доведена до сведения всех жителей.