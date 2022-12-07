В Орловской области из-за неисправности печи сгорела пристройка жилого дома. Пожарными от огня спасены два жилых дома.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области, утром 6 декабря в деревне Подберезово во Мценском районе загорелась деревянная пристройка к одному из домов. В результате пожара пристройка к дому выгорела на площади 12 квадратных метров, от огня пострадала кухня на площади 6 квадратных метров. В тушении пожара принимал участие доборволец.

- Пострадавших нет. Предполагаемая причина пожара – неисправность печного отопления, - отметили в пресс-службе ведомства.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали девять раз, из них пять выездов на ликвидацию возгораний и четыре выезда на помощь населению.