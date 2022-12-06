Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орле сотрудники МЧС стали донорами крови. В общей сложности они сдали порядка 25 литров крови.

Специальную акцию в честь Дня волонтера организовали региональное Управление МЧС и станция переливания крови. Орловские спасатели отправились сдавать кровь. Многие из них стали донорами не в первый раз.

Кроме того, среди сотрудников МЧС есть и Почетные доноры, которые на протяжении многих лет сдают кровь.

За несколько дней донорами стали 50 сотрудников. Перед сдачей крови они прошли все необходимые процедуры: медосмтр, экспресс-анализ и измерение давления. Так, спасателям удалось собрать почти 25 литров крови.

В пресс-службе ГУ МЧС России по Орловской области отметили, что вся собранная донорская кровь будет направлена на лабораторные исследования и специализированную обработку, а затем поступит для использования в медицинские учреждения области.