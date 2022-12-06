Орловцы смогут пройти тест на знание Конституции РФ. На вопросы участники ответят 12 декабря в онлайн-формате.

Как рассказали в пресс-службе областного правительства, всероссийский тест на знание Конституции пройдет 12 декабря. Тест будут проводить на разработанной движением «Гражданин» платформе в онлайн-формате. К участию в акции приглашаются все желающие.

Проверить свои знания смогут как участники общественных объединений, государственные и гражданские служащие, лидеры общественного мнения,так и студенты ВУЗов и обучающиеся общеобразовательных учреждений.

Все материалы данной акции появятся в методических пособиях цикла внеурочных занятий «Разговоры о важном». Каждый участник получит сертификат, дающий оценку уровня личной правовой грамотности.