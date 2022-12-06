За покушение на кражу и разбой двое жителей Орловской области отправятся на скамью подсудимых. Вместе мужчины пытались вынести имущество со склада, а один из них отобрал телефон у ребенка.

29-летний житель Залегощенского района и его 18-летний племянник в сентябре этого года обчистили склад. Оттуда они вынесли имущество на 115 тысяч рублей. Правда, дальше сделать с ним ничего не смогли, так как были застигнуты на месте преступления очевидцами.

Кроме того, до этого происшествия, 29-летний орловец напал на ребенка в Заводском районе областного центра. Мужчина, находившийся подшофе,начал угрожать несовершеннолетнему и потребовал, чтобы тот отдал ему телефон. Испугавшись, ребенок требования выполнил.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, прокурор Заводского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному за покушение на кражу в отношении двух орловцев. Помимо того, 29-летний мужчина обвиняется в разбое. Уголовное дело по существу рассмотрит Заводской районный суд.