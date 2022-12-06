Фото: пресс-служба администрации Орла

Дороги на нескольких улицах Болхова отремонтируют после вмешательства прокуратуры. Суд удовлетворил исковые требования в полном объеме.

Автомобильные дороги на улицах Ленина, Тургенева, Ломакина и Некрасова в городе Болхов совсем износились и не соответствуют установленным требованиям. На дорожном покрытии образовались многочисленные неровности и выбоины, также там нет тротуаров. Помимо этого, на некоторых участках отсутствует централизованная система водоотведения.

Районная прокуратура направила исковое заявление в суд с требованием обязать администрацию привести в порядок эти дороги и оборудовать там отведение ливневых и талых вод. Суд требования удовлетворил. Правда, администрация с таким исходом не согласилась и обжаловала решение.

Как рассказали в прокуратуре Орловской области, после рассмотрения апелляционной жалобы суд оставил ранее принятое решение без изменений, а требование прокурора счел законным и обоснованным. Исполнение судебного акта находится на прокурорском контроле.