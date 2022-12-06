Экс-руководитель «Орелгосзаказчика» проведет 2,5 года в колонии за халтурное строительство ФОКа

Фото: пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области

В Орловской области бывшего руководителя КУ «Орелгосзаказчика» и бывшего главного специалиста отдела строительного контроля данного учреждения признали виновными в превышении должностных полномочий при строительстве ФОКа по нацпроекту. Об этом сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Орловской области.

Следствием и судом установлено, что в 2020 году при строительстве физкультурного комплекса в детском лагере "Ветерок" были незаконно подписаны акты приемки работы главой "Орелгосзаказчика" и сотрудником казенного учреждения. Приемка оказалась липовой: по факту стройка еще не была завершена. К тому же объекты возводились с нарушением строительных норм, рабочие использовали более дешевые стройматериалы. ФОК не удалось ввести в эксплуатацию, так как комиссия признала его небезопасным. Ущерб оценивается в миллионы.

- Приговором суда бывшему руководителю учреждения назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии - поселении, а его подчиненный приговорен к 1 году 6 месяцам принудительных работ, - сообщили в пресс-службе ведомства.