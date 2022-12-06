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В Орловской области для трудоустройства инвалидов предусмотрено более тысячи квотируемых мест. В настоящее время на учете в центрах занятости состоят 86 инвалидов.

Такая информация была озвучена в рамках круглого стола, организованного департаментом социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Орловской области.

В настоящее время в регионе имеется 1,2 тысяч квотированных рабочих мест, на которые могут трудоустроиться граждане с инвалидностью. Ежегодно на свободные квотируемые рабочие места трудоустраивается в среднем 500 инвалидов.

По словам главного специалиста областного департамента социальной защиты, опеки и попечительства, труда и занятости Веры Быковой, до реализации в полной мере механизма квотирования на учете в центрах занятости населения в качестве безработных состояли свыше 700 инвалидов.

- Так, на конец 2009 года на учете состояли 736 граждан с инвалидностью, признанных безработными. Сегодня же в центрах занятости состоят 86 инвалидов. Таким образом, наличие вакансий, заявленных в счет квоты, позволило существенно снизить напряженность на рынке труда среди граждан, имеющих инвалидность, - отметила Вера Быкова.