Фото: Нина Соколова

Орловцев приглашают проверить свою финансовую грамотность. Ответить на тематические вопросы можно в онлайн-формате.

Пятый ежегодный всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проходит с 1 по 15 декабря. Поучаствовать в нем может любой желающий, начиная от школьников младших классов. В этом году жителям региона предлагают пройти личный и семейный зачеты.

О специфике уровней и вопросов рассказали в орловском отделении Банка России. В зачете есть два уровня сложности. Базовый – для тех, кто только начинает разбираться в финансовых вопросах и хочет быть уверен, что правильно понимает основы грамотного финансового поведения. Продвинутый – для тех, кто имеет опыт использования разных финансовых продуктов и услуг и готов к сложным вопросам.

Участники, которые пройдут зачет успешно, получат именной сертификат. Помимо того, каждому участнику будет доступен анализ результатов с рекомендациями. Узнать подробности и зарегистрироваться можно на сайте проекта finzachet.ru.