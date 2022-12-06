Фото: Ольга Супонева

Орловцы смогут увидеть уникальные снимки дореволюционного Орла. Их покажут гостям встречи с известным путешественником и краеведом Андреем Бубликовым, которая состоится 11 декабря в Бунинской библиотеке в 12.00.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, орловцев ждет знакомство с десятью снимками дореволюционного Орла за авторством Якова Алексеевича Элпидинского. Сейчас эти фотографии хранятся в коллекции Андрея Бубликова.

- Блогер расскажет об авторе фотографий и интересных объектах, запечатленных на старинных снимках, а также проведет познавательную ретроспективу – что же изменилось в орловских городских пейзажах за последние 100 лет, - отметили в пресс-службе.

Кроме того, гостям встречи покажут самые необычные памятники Орла, многие из которых практически неизвестны широкой общественности.