В Орловской области оштрафовали подрядчика за срыв ремонта парка Калинникова

Фото: Нина Соколова

В Орловской области оштрафовали подрядчика за срыв сроков ремонтных работ. Теперь он должен выплатить более 200 тысяч рублей.

Нарушения законодательства выявила прокуратура Мценского района. Так, по нацпроекту «Жилье и городская среда» в январе этого года районное жилуправление заключило муниципальный контракт с организацией «Строительная Компания Монолит» на благоустройство парка Калинникова в Мценске. Подрядчик должен был закончить ремонтные работы до июля текущего года.

Правда, в установленный срок работы не были выполнены в полном объеме, а заказчик их не принял. За нарушения прокуратура возбудила административное дело в отношении недобросовестного подрядчика.

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административной ответственности в виде штрафа в сумме более 200 тысяч рублей. Постановление о назначении наказания не вступило в законную силу, – уточнили в прокуратуре Орловской области.