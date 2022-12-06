Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области

В Орловской области добровольцы боролись с огнем в жилом доме. Пожар произошел поздно вечером 5 декабря в деревне Костомаровка Ливенского района.

О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. В результате возгорания жилой дом выгорел на 50 квадратных метров.

Пожарные эвакуировали двух человек и спасли рядом стоящие хозяйственные постройки. Эвакуированную 58-летнюю женщину госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.

Причина пожара устанавливается. В тушении пожара принимали участие добровольцы.

Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз, из них четыре выезда на ликвидацию возгораний, 11 выездов на помощь населению. Два человека эвакуированы на пожаре, один из них госпитализирован.