Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Орловской области
В Орловской области добровольцы боролись с огнем в жилом доме. Пожар произошел поздно вечером 5 декабря в деревне Костомаровка Ливенского района.
О происшествии сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Орловской области. В результате возгорания жилой дом выгорел на 50 квадратных метров.
Пожарные эвакуировали двух человек и спасли рядом стоящие хозяйственные постройки. Эвакуированную 58-летнюю женщину госпитализировали в Ливенскую ЦРБ.
Причина пожара устанавливается. В тушении пожара принимали участие добровольцы.
Всего за прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали 15 раз, из них четыре выезда на ликвидацию возгораний, 11 выездов на помощь населению. Два человека эвакуированы на пожаре, один из них госпитализирован.