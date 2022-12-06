Фото: Нина Соколова

В Орле на ярмарках выходного дня собрали более 100 тысяч рублей для бойцов СВО. Средства переведены на счет регионального отделения Российского Детского фонда.

Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за 5 недель работы пунктов приема гуманитарной помощи удалось собрать 112 тысяч 550 рублей, в том числе 14 тысяч 750 рублей за минувшие выходные дни.

Помимо денег орловцы передавали бойцам килограммы меда, картошки сала, десятки пар теплых носков, обувь, одежду, предметы гигиены и письма с добрыми пожеланиями.

- Сбор помощи на ярмарках выходного дня завершен. Но ежедневно по будням с 9.00 до 18.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) можно приносить вещи, продовольствие, медикаменты, денежные средства на ул. Октябрьскую, 30 (здание администрации Советского района). Также можно воспользоваться реквизитами Российского Детского фонда, - сообщили в пресс-службе мэрии Орла.