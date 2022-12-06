Фото: пресс-служба губернатора Орловской области

Губернатор Орловской области Андрей Клычков 12 декабря проведет прямую линию, в ходе которой ответит на вопросы орловцев. Трансляция начнется в 16:00.

Свои вопросы губернатору жители региона могут оставить в социальных сетях Орловской области и областного ЦУР, а также в чат-боте в Telegram (@orelregionbot).

Задать интересующий вопрос можно будет и в ходе онлайн-трансляции. Она будет доступна в аккаунтах телеканала «Первый областной» , правительства Орловской области и ЦУР в соцсетях.

Отметим, что формат вопросов не ограничен.