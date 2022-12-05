Уровень безработицы в Орловской области составляет практически 4 %. Не трудоустроенными в регионе остаются более 12 тысяч человек.

Итоги выборочного обследования рабочей силы за три месяца подвел Орелстат. По предоставленным данным, в общей сложности рабочая сила на Орловщине составляет 352,5 тысячи человек, из которых трудоустроены 339,7 тысяч орловцев. Безработными на момент обследования стали свыше 12 тысяч жителей региона.

За период с августа по октябрь текущего года уровень занятости населения перевалил за середину и составил 55,4 %. А вот уровень безработицы в Орловской области составил 3,6 %.

В общей сложности в состав рабочей силы не вошли 260,2 тысяч жителей области.