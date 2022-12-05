Фото: пресс-служба администрации Орловского муниципального округа

В школе под Орлом открыли «Парту Героя» в честь погибшего в СВО Георгия Фомина. Орловец скончался 21 августа 2022 года от полученных ранений, несовместимых с жизнью.

Как сообщает пресс-служба администрации Орловского района, торжественная церемония открытия «Парты Героя» прошла в Лавровской школе. На мероприятии присутствовали родные героя.

Орловец служил в Хабаровском крае в должности топогеодезиста, подал рапорт о продолжении военной карьеры в разведке. 27 июня 2022 года за особые личные заслуги досрочно получил звание младшего сержанта. С 1 июля 2022 года являлся участником специальной военной операции, но даже после контузии вернулся в строй. Георгий Фомин погиб 21 августа 2022 года. Награжден Орденом Мужества посмертно.

- Георгий обладал серьезной физической подготовкой: занимался в спортивных секциях по легкой атлетике, гимнастике, кикбоксингу и боксу, завоевывая при этом призовые места на соревнованиях школьного, муниципального и регионального уровня, стал обладателем 1-го взрослого разряда по рукопашному бою, - отметили в пресс-службе администрации Орловского района.