В Орле наградят молодых ученых, победивших в областном конкурсе. Лидерами интеллектуального состязания стали три орловчанки.

Список победителей областного конкурса исследовательская работа молодых ученых – 2022» утвердил глава региона. Их имена назвали в пресс-службе областного правительства.

Так, лучшие научно-исследовательские работы написали три орловчанки: старший научный сотрудник центра зернобобовых и крупяных культур Анастасия Гусева, младший научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ имени Тургенева Ольга Стельмащук и младший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур Анна Ступина.

Еще одним победителем в конкурсе на лучшую работу по физико- математическим дисциплинам стала преподаватель филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Яна Колесникова. Победители получат дипломы и денежные премии.