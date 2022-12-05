Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Орел
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Орел
-12°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество5 декабря 2022 13:24

В Орле наградят молодых ученых, победивших в областном конкурсе

Лидерами интеллектуального состязания стали три орловчанки
Нина СОКОЛОВА

В Орле наградят молодых ученых, победивших в областном конкурсе. Лидерами интеллектуального состязания стали три орловчанки.

Список победителей областного конкурса исследовательская работа молодых ученых – 2022» утвердил глава региона. Их имена назвали в пресс-службе областного правительства.

Так, лучшие научно-исследовательские работы написали три орловчанки: старший научный сотрудник центра зернобобовых и крупяных культур Анастасия Гусева, младший научный сотрудник лаборатории клеточной физиологии и патологии ОГУ имени Тургенева Ольга Стельмащук и младший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института селекции плодовых культур Анна Ступина.

Еще одним победителем в конкурсе на лучшую работу по физико- математическим дисциплинам стала преподаватель филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Яна Колесникова. Победители получат дипломы и денежные премии.