В Орле с 23 декабря по 15 января будет проходить новогодняя ярмарка

Фото: Ольга Супонева

В Орле с 23 декабря по 15 января будет работать новогодняя ярмарка. Она расположится на площади Ленина и одноименной улице.

Соответствующее постановление опубликовано на сайте городской администрации. Согласно документу, участники тематической ярмарки будут торговать разнообразными сувенирами, едой и напитками. Для этих целей предусмотрена работа 14 "рождественских" домиков и трех фудтраков. Вместе с тем на площади Ленина вновь появятся две фотокабины.

За визуальную часть ярмарки будут отвечать различные светящиеся декоративные конструкции и новогодние композиции. Среди них шары, звезды и фонтан из гирлянд.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что подготовка к празднику в Орле идет полным ходом. На улице Ленина уже развесили гирлянды и установили инсталляции: мерцающие шары, светодиодные ели и фигурки зимних героев. Украсить областную столицу планируют до 10 декабря.