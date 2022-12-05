В Орле ищут водителей и кондукторов для новых автобусов ТТП

Фото: пресс-служба администрации Орла

В Орле из-за увеличения количества транспортных средств МУП "ТТП" на работу приглашаются водители на новые автобусы большой вместимости марки "ЛиАЗ" и автобусы средней вместимости марки "ПАЗ". Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Желающим сесть за руль нового городского транспорта необходимо иметь водительское удостоверение категории D. Заработная плата водителей составит от 30 тысяч рублей, кондукторов - от 15 тысяч рублей.

- Оформление всех работников МУП ТТП по Трудовому кодексу РФ. Гарантируется полный соцпакет, льготная пенсия, бонус – стабильный коллектив, - отметили в пресс-службе мэрии Орла.

Подробнее об условиях труда, оплате и требованиях, предъявляемых к будущим работникам можно узнать по телефонам (4862) 20-13-80, 20-13-84.

Напомним, 3 декабря на площади Ленина в Орле состоялась торжественная церемония вручения ключей от 28 новых "ЛиАЗов" МУП "ТТП". На закупку этих автобусов было выделено 480 миллионов рублей. Новый транспорт будет обслуживать жителей таких микрорайонов, как «Лесной», «Зареченский», «Автовокзал».