Фото: информационно-аналитический отдел Орловской митрополии

Частицу мощей одного из самых почитаемых орловских святых Георгия Коссова передали тульскому собору. Святыню перенесли в Белевскую епархию.

Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии. Передача частицы мощей святого Георгия Коссова прошла в Спасо-Преображенском соборе Болхова в преддверии дня памяти священноисповедника. В место назначения святыню перенесли клирики Троицкого кафедрального собора города Белева Тульской области протоиерей Роман Орудин и иерей Димитрий Сергеев.

Частица мощей священноисповедника Георгия Коссова будет постоянно находиться в кафедральном соборе Белева. Она уже доступна для поклонения верующих.

Напомним, священноисповедник Георгий Коссов входит в состав Собора Орловских святых и особо почитается верующими.