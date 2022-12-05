В Орле 23 декабря откроется 12 елочных базаров

Фото: Ольга Супонева
В середине декабря в Орле откроется 12 елочных базаров. В этом году орловцы смогут купить ели из Перми, белорусские сосны и даже пихты из Дании.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, елочная торговля в Орле развернется с 23 декабря.
Приобрести ель, сосну или пихту можно будет по следующим адресам:
- Комсомольская площадь в районе дома №77;
- улица Пушкина в районе дома №20;
- переулок Трамвайный (сквер к-ра «Родина»);
- улица Комсомольская в районе дома №356;
- улица Комсомольская в районе дома №384;
- улица Блынского в районе дома №2;
- улица Саханская в районе дома №2;
- улица 8 Марта в районе дома № 19;
- улица Комсомольская в районе дома № 78б;
- улица Комсомольская в районе дома №242;
- улица Октябрьская в районе дома №120;
- площадь имени Жукова.
В пресс-службе мэрии Орла отметили, что орловцев порадуют новогодними красавицами на любой вкус и кошелек.