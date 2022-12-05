Орловец, укравший два телефона и ноутбук из комнаты в общежитии, попал под статью. Сумма причиненного ущерба составила 30 тысяч рублей.

В отдел полиции Северного района обратился пенсионер, проживающий в общежитии на Матроса Силякова. Из его комнаты пропали два сотовых телефона и ноутбук. Все это стоило 30 тысяч рублей.

К поиску похитителя подключились оперативники. Так, сотрудники уголовного розыска вычислили воришку. Им оказался 23-летний житель Мценского района. Молодой человек увидел, что дверь в чужую комнату была открыта, и решил этим воспользоваться. Крадеными гаджетами он распорядился по своему усмотрению.

По информации пресс-службы УМВД России по Орловской области, по данному факту возбуждено уголовное дело. Фигурант задержан в порядке статьи 91 Уголовно-процессуального кодекса. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.